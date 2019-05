Milan-Frosinone, le pagelle: Donnarumma decisivo, Suso illumina

Donnarumma salva il Milan con una parata che può valere una stagione, bene Piatek e Suso, non brilla Kessiè. Nel Frosinone spicca Goldaniga.

PAGELLE MILAN

DONNARUMMA 8: Il rigore parato a Ciano potrebbe rivelarsi una delle parate più importanti della sua carriera in rossonero, un gesto che tiene in vita il sogno Champions. Nel finale altra parata strappa-applausi su Valzania.

ABATE 5,5: Macchia la sua ultima presenza a San Siro con la maglia del con il fallo da rigore che rischia di compromettere la rincorsa al 4° posto. Ricorderà però a lungo la standing ovation di San Siro al momento del cambio, per la sua ultima in rossonero nel suo stadio. (84’ CONTI sv )

MUSACCHIO 6: Chiamato in causa raramente dagli attaccanti ciociari.

ROMAGNOLI 6,5: Prova impeccabile del capitano rossonero, sempre ben posizionato e lucido nelle letture difensive.

RODRIGUEZ 5,5: Lo svizzero continua a non uscire dalla sua ‘comfort-zone’: non rischia mai la giocata, sempre troppo scolastico.

KESSIE 5,5: Tanti errori, pochi duelli vinti a centrocampo, gambe non brillantissime.

BAKAYOKO 6: Tra i pochi a salvarsi nel primo tempo, viene sacrificato da Gattuso ad inizio ripresa per il cambio di modulo. (51’ CUTRONE 5,5 : Entra per dare manforte a Piatek in area di rigore ma non ha palle-goal per lasciare il segno)

CALHANOGLU 6: Il turco alterna ottime giocate ad errori ingiustificabili per un giocatore con la sua tecnica.

SUSO 7: Primo tempo senza acuti, nella ripresa si accende illuminando San Siro con una punizione da sigla .

PIATEK 7: Dategli un pallone giocabile e lui lo trasformerà in oro, ossia in goal: sul suo digiuno durato 5 partite c’è tanto delle difficoltà del Milan nel creare occasioni da rete. (81’ CASTILLEJO sv )

BORINI 6: Sotto porta si divora almeno 2 palle goal colossali ma non può passare inosservato il suo impegno e sul suo spirito di sacrificio.

PAGELLE FROSINONE

BARDI 6: Non ha colpe sui due goal incassati.

GOLDANIGA 6,5: Preciso e puntuale negli anticipi, duro nei contrasti, il migliore dei ciociari.

ARIAUDO 5,5: Con le buone o (spesso) con le cattive riesce a limitare Piatek nel primo tempo, ma si fa beffare dal polacco in occasione dell’1-0.

BRIGHENTI 6: Prova sufficiente per il rude, ma efficace, difensore gialloblu.

ZAMPANO 6: Lui da’ il suo meglio quando può spingere, oggi ha poche occasioni per lasciar correre la gamba sulla fascia destra.

PAGANINI 6: Ha il merito di crederci fino in fondo in occasione del rigore conquistato, tra i più attivi nel centrocampo gialloblu.

SAMMARCO 6: Tanti palloni recuperati, molti duelli vinti, forse non brillantissimo però quando chiamato a impostare.

MAIELLO 5,5: E’ l’uomo che deve dare qualità al centrocampo di Baroni ma si vede pochissimo.

BEGHETTO 5,5: Non una serata brillantissima per l’esterno perugino, come Zampano chiamato più ad aiutare la linea difensiva che a proporsi in avanti. (75’ VALZANIA 6 : Entra bene in partita e sfiora un gran goal, trovando a sbarrargli la strada un fenomenale Donnarumma)

CIANO 5: Si muove con grande impegno sul fronte d’attacco, ha sulla coscienza il rigore che poteva cambiare radicalmente il copione della partita. (77’ CIOFANI sv )

TROTTA 5: Non si vede praticamente mai dalle parti dell’area rossonera. (65’ DIONISI 6 : Crea più pericoli lui in 25 minuti che il resto della squadra).