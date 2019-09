Milan-Fiorentina, le pagelle: brilla Ribery, male Calhanoglu

Nel Milan si salva solo Rafael Leao, male invece Musacchio e Calhanoglu. La Fiorentina è guidata da Ribery e Castrovilli.

Queste le pagelle di - :

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

: Il crollo verticale del Milan passa anche dalla crisi d’identità del centravanti polacco, lontano parente dal bomber che aveva sorpreso tutti nella sua prima stagione in . Macchinoso, insicuro, mai incisivo: eloquente lo zero alla voce tiri totali nella sua partita.

CHIESA 7: Montella lo ha avvicinato alla porta, sgravandolo da compiti di copertura per averlo più fresco e lucido negli ultimi metri e i risultati stanno premiando la scelta del tecnico. Quando prende palla e parte in velocità sembra imprendibile e l’intesa con Ribery sembra naturale. Unico neo nella sua prestazione il rigore fallito nella ripresa.

RIBERY 8: Il francese si presenta in smoking a San Siro e fa ammattire la difesa rossonera con il suo estro e la sua imprevedibilità. Disarmante la facilità con la quale si infila tra le maglie avversarie in occasione del rigore dell’1-0, abbagliante la giocata con la quale mette il suo sigillo personale sul risultato. Fuoriclasse assoluto.

CALHANOGLU 4,5: Imperdonabile l’errore che condiziona la gara, quell’appoggio distratto e superficiale all’indietro che porta a rigore di Pulgar. Per il turco ennesima prestazione incolore e priva di lampi: non abbastanza per indossare un numero così impegnativo come la 10 rossonera.

MUSACCHIO 4: Nel naufragio dei rossoneri è lui a fare il buco più grosso sulla nave. Dopo essersi prestato a far da paletto nello slalom di Ribery che porta al rigore dell’1-0, si becca un rosso per un’entrataccia sul francese, che gli aveva fatto sparire il pallone all’ultimo secondo con un numero dei suoi.

CASTROVILLI 7: Scommessa vinta da Montella, che sin dal precampionato ha deciso di puntare con decisione sul talento pugliese, che da mezzala si sta ritagliando un ruolo da protagonista in questa Fiorentina. Tecnica abbinata ad un encomiabile spirito di sacrificio: un talento che potrà presto tornare utile anche alla Nazionale.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma 6,5; Calabria 5, Musacchio 4, Romagnoli 4,5, Hernandez 5,5; Kessié 5 (46’ Krunic 5,5), Bennacer 4,5, Calhanoglu 4,5; Suso 4,5 (79’ Castillejo sv), Piatek 4,5 (58’ Leo Duarte 5,5), Leao 6,5. All. Giampaolo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6,5, Pezzella 7, Caceres 6; Lirola 7, Pulgar 7, Badelj 6,5, Castrovilli 7 (79’ Benassi sv), Dalbert 7; Chiesa 7 (84’ Boateng sv), Ribery 8 (89’ Ghezzal sv). All. Montella