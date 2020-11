Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Brahim Diaz e Vlahovic titolari

Rebic prende il posto di Ibrahimovic con Brahim Diaz a sinistra, dentro Tonali al posto di Bennacer. Vlahovic guida il tridente della Fiorentina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-FIORENTINA

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Amrabat; Callejon, Vlahovic, RIbery.

Importante test per un che deve fare a meno di alcuni importanti titolari: fuori Ibrahimovic per infortunio, al suo posto Rebic da prima punta con Brahim Diaz inserito sull'out di sinistra. Problema dell'ultim'ora anche per Bennacer, che lascia il posto a Tonali in mediana.

Vlahovic prende posto nel tridente offensivo della , completato da Callejon e Ribery. Centrocampo di qualità con Castrovilli, Pulgar e Amrabat, in difesa Caceres con Pezzella al centro e Milenkovic spostato sulla destra.