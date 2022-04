Milan-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Fiorentina

Milan-Fiorentina Data: 1° maggio 2022

1° maggio 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Milan capolista di Stefano Pioli ospita la Fiorentina di Vincenzo Italiano nella 35ª giornata di Serie A. I milanesi, sventato il possibile sorpasso in vetta dell'Inter nel recupero, difendono il primo posto in classifica con 74 punti, 2 in più dei nerazzurri, frutto di 22 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, mentre i toscani si trovano al 7° posto a quota 56 con un cammino di 17 successi, 5 pareggi e 12 k.o. e provano a riscattare il recente momento negativo.

Negli 81 confronti disputati in Serie A in casa dei rossoneri, questi ultimi comandano le statistiche con 48 vittorie, 20 pareggi e 13 affermazioni dei viola. Nei 6 precedenti più recenti a San Siro non si sono registrati pareggi, con 4 vittoire del Milan e 2 successi della Fiorentina. L'allenatore dei meneghini, Stefano Pioli, è uno dei gradi ex della sfida, avendo militato in viola da calciatore dal 1989 al 1995 e guidato la squadra dal 2017 al 2019.

I rossoneri, con 8 reti subite in 15 gare dell'anno solare 2022, hanno la miglior difesa nei 5 maggiori campionati europei dopo il Liverpool e sono reduci da 3 clean sheet di fila, dall'altra parte i viola subiscono goal da 13 sconfitte consecutive.

Il Milan ha collezionato 2 pareggi senza goal e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate, la Fiorentina invece è reduce da 2 vittorie e 2 sconfitte consecutive, fra cui il pesante 4-0 subito alla Dacia Arena dall'Udinese. Rafael Leão e Olivier Giroud sono i migliori marcatori dei rossoneri con 9 reti ciascuno, dall'altra parte escluso Vlahovic, passato a gennaio alla Juventus, spiccano le 5 marcature di Lucas Torreira.

I viola dovranno inoltre stare attenti allo spauracchio Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha infatti nella Fiorentina la sua vittima preferita in Serie A assieme alla Roma con 11 goal realizzati in carriera. Qualora dovesse andare a segno nel match del Meazza, a 40 anni e 210 giorni lo svedese supererebbe Silvio Piola e diventerebbe il secondo marcatore più vecchio nella storia del massimo campionato alle spale di Billy Costacurta (40 anni e 131 giorni).

In casa rossonera, invece, fari puntati su due ex molto temuti, Riccardo Saponara e Giacomo Bonaventura. Il primo ha segnato 4 goal al Milan in Serie A, fra cui quello nel match di andata, e i rossoneri sono l'unica squadra dell'attuale massimo campionato contro la quale ha realizzato più di 2 goal. Il secondo non ha mai fatto goal finora alla sua ex squadra. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-FIORENTINA

Milan-Fiorentina si disputerà il pomeriggio di domenica 1° maggio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2, e sarà la 164ª in Serie A fra le due squadre, è in programma alle ore 15.00.

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA IN TV

La sfida Milan-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Milan-Fiorentina su DAZN sarà curata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

MILAN-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

L'atteso match Milan-Fiorentina, attraverso DAZN, potrà essere visto in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad. In questo caso occorrerà preoccuparsi precedentemente di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e selezionare la gara dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli utenti potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Tramite GOAL potrete seguire Milan-Fiorentina anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale fin dalle ore che precedono la sfida, avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d'inizio, sarete aggiornati minuto minuto sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FIORENTINA

Pioli non avrà a disposizione gli infortunati Kjaer, Florenzi e Bennacer. Davanti al portiere Maignan, in difesa Kalulu e Tomori saranno confermarti come coppia centrale difensiva, mentre Calabria e Theo Hernández agiranno da terzini. In mediana coppia formata da Kessié e Tonali. Davanti Giroud, in vantaggio su Ibrahimovic, agirà da centravanti, con Messias (favorito su Saelemaekers), Brahim Díaz e Rafael Leão a sostegno sulla trequarti.

Italiano schiererà la Fiorentina con il 4-3-3. L'infortunato Castrovilli è l'unico indisponibile. Nel tridente d'attacco Ikoné, in vantaggio su Saponara, e Nico González, affiancheranno Arthur Cabral, che dovrebbe spuntarla su Piatek. A centrocampo Torreira agirà da playmaker, con Bonaventura, preferito a Maleh, e Duncan come mezzali. In difesa Milenkovic e Igor saranno i due centrali, mentre Odriozola e Biraghi agiranno da terzini. Fra i pali ci sarà Terracciano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leão; Giroud.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, A. Cabral, Nico González.