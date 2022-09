Milan, è emergenza infortuni: infermeria piena per Pioli

Da Maignan a Tonali, passando per Theo Hernandez, Kjaer, Calabria, Rebic, Origi e Ibrahimovic: infermeria affollata per Stefano Pioli.

Ad una settimana esatta dalla ripresa del campionato di Serie A che vedrà il Milan impegnato sul campo dell'Empoli nell'anticipo serale valevole per l'ottava giornata di campionato, Stefano Pioli non può di certo dormire sonni troppo tranquilli.

Il motivo è logicamente legato all'impressionante sequela di infortuni che ha di fatto affollato l'infermeria rossonera. Una situazione decisamente delicata e da maneggiare con estrema cura.

A maggior ragione perché si palesa alle porte di un segmento di stagione che dal primo weekend di ottobre sino alla metà di novembre vedrà impegnato il club campione d'Italia ogni tre giorni tra campionato e Champions.

Su tutti, pesa come un macigno l'infortunio occorso a Mike Maignan, che ha rimediato una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro con la maglia della Nazionale francese. Un inconveniente che lo costringerà ad uno stop di circa tre settimane, rendendolo quindi indisponibile per le due gare con il Chelsea e per la sfida con la Juventus.

Per quanto riguarda la difesa, invece, necessita di valutazione la situazione di Simon Kjaer, vittima di una forte contusione alla caviglia ma che - come confermato dal ct danese Hjulmand - non lo costringerà ad abbandonare il ritiro della Nazionale. Morale della favola, nulla di eccessivamente preoccupante anche se i trascorsi del centrale scandinavo - leggasi recente rottura del crociato - impongono massima cautela.

A precedere la sosta legata agli impegni delle nazionali era arrivata un'altra brutta notizia, ossia quella legata a Theo Hernandez, stoppato da uno stiramento alla coscia destra che gli ha ovviamente impedito di unirsi alla selezione transalpina. A differenza di Kjaer, in questo caso i tempi di recupero rischiano di dilatarsi ulteriormente con il laterale francese che - salvo colpi di scena - dovrà rimanere ai box per un paio di settimane saltando la gara d'andata col Chelsea per poi mettere nel mirino il rientro contro la Juve in quel di San Siro.

Problematiche di natura fisica che non hanno risparmiato nemmeno Sandro Tonali. Il centrocampista bresciano è stato fermato da un problema muscolare evidenziato dopo il match col Napoli. Uno stop che ha spinto il ct Roberto Mancini a seguire la via della precauzione non impiegando il classe 2000 contro l'Inghilterra. Secondo quanto riportato da 'MilanNews', l'ex Brescia già rientrato a Milanello dove ha svolto una seduta di lavoro personalizzato in compagnia di Davide Calabria e Ante Rebic, con il croato alle prese con i postumi di un'ernia discale. L'obiettivo di Pioli - sul quale regna un discreto ottimismo - è quello di avere tutti e tre a disposizione per la sfida del 'Castellani'.

Il parco attaccanti è letteralmente decimato anche a causa degli atavici problemi di Divock Origi, in Belgio per seguire un lavoro personalizzato atto a risolvere il problema tendineo. Il belga dovrebbe rientrare a Milano all'inizio della prossima settimana per poi puntare alla convocazione per il match col Chelsea o al più contro la Juve.

Infine, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è il lungodegente di casa rossonera e il suo 2022 è di fatto già archiviato dalla partita del 22 maggio scorso valsa lo Scudetto in quel di Reggio Emilia: per rivederlo in campo toccherà aspettare l'inizio del 2023.