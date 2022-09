Infortunio Maignan: quando torna e quante partite salta

Il portiere del Milan è stato costretto al cambio nell'intervallo di Francia-Austria a causa di un infortunio muscolare al polpaccio sinistro.

Il Milan deve fare i conti con l'infortunio di Mike Maignan. Il portiere dei rossoneri e della Francia è stato sostituito dal commissario tecnico dei transalpini Didier Deschamps in occasione della sfida contro l'Austria, valida per il 5° turno del Gruppo 1 della Lega A di Nations League.

L'INFORTUNIO DI MAIGNAN

Dopo il primo tempo, terminato a reti inviolate, l'estremo difensore del Milan è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un dolore al polpaccio della gamba sinistra.

Maignan non è rientrato in campo nel secondo tempo. Il portiere rossonero è rimasto negli spogliatoi: al suo posto Deschamps ha inserito tra i pali Alphonse Areola, estremo difensore in forza al West Ham.

Qualche ora più tardi, la Federazione francese ha pubblicato un comunicato annunciando che, effettivamente, Maignan è stato stoppato da un problema al polpaccio della gamba sinistra. La diagnosi è chiara: lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro.

Altro problema, dunque, in casa Milan dopo quella di Theo Hernandez, che nei giorni scorsi non ha raggiunto il ritiro della nazionale francese proprio a causa di un problema fisico.

QUANDO TORNA MAIGNAN

Il guaio muscolare lo costringerà a saltare la gara contro l'Empoli, in programma sabato 1° ottobre, quelle contro il Chelsea a Stamford Bridge del 5 ottobre e a San Siro l'11 ottobre, quella contro la Juve dell'8 ottobre a San Siro e col Verona del 16 ottobre.

L'obiettivo del portiere francese è tornare in campo in vista del match contro il Monza, in programma sabato 16 ottobre 2022, o al massimo martedì 25 ottobre contro la Dinamo Zagabria in Champions.