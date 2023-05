Milan e Inter su Retegui e Baldanzi: Euroderby tra campo e mercato

I due club si sfidano anche sul mercato con due obiettivi comuni: nel mirino l'attaccante della Nazionale e del Tigre e il trequartista dell'Empoli.

Il countdown è ufficialmente iniziato. Manca sempre meno al primo round dell’Euroderby tra Milan e Inter.

Domani sera a San Siro rossoneri e nerazzurri si affrontano nella prima delle due gare della semifinale di Champions League. Un doppio confronto che mancava da esattamente 20 anni all’ombra della Madonnina, che così come accaduto nel 2003 mentre in palio un posto nella finale di Champions League.

Ma se da una parte i due allenatori, Pioli e Inzaghi, preparano i primi 90 minuti, dall’altra i club sono a lavoro da settimane per programmare la prossima stagione e gli innesti giusti per rinforzare le rose.

In attesa di capire quali saranno i risultati raggiunti dalle due squadre in questo finale di stagione, con Milan e Inter impegnate su vari fronti, Maldini e Massara da una parte e Marotta e Ausilio dall’altra studiano i colpi per la prossima estate.

E oltre ad affrontarsi sul campo, le due società meneghine se la vedranno una con l’altra anche in sede di mercato.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, rossoneri e nerazzurri sono sulle tracce di due obiettivi comuni: il primo è Mateo Retegui, attaccante della Nazionale pronto a lasciare il Tigre la prossima estate, e l’altro è Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 in forza all’Empoli.

Per Retegui, che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, l’Inter è in pole sul Milan, mentre per quanto riguarda Baldanzi il Diavolo lo considera una valida alternativa a Brahim Diaz e potrebbe decidere di accelerare nelle prossime settimane, per battere la concorrenza anche dell’Inter.

Dal campo al mercato. Quello tra Milan e Inter resta un derby a tutto campo, che può durare ben oltre dei 180 minuti che determineranno la squadra che volerà ad Istanbul il 10 giugno per la finale di Champions League.