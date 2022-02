Il Milan prepara il derby: tentazione Rebic a destra ma dipende da Ibrahimovic

Meno tre al derby di Milano. Una partita che può dire già molto sulle ambizioni di Inter e Milan per il prosieguo della stagione.

Stefano Pioli ha in mente l'undici da schierare contro i nerazzurri per cercare di vincere la gara e riaprire il discorso Scudetto.

Il tecnico rossonero deve però ancora sciogliere alcuni dubbi. Tra questi c'è la questione legata a Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese è reduce da un problema al tendine d'Achille che lo ha costretto a lasciare il campo dopo nemmeno 30 minuti nella sfida contro la Juventus.

In caso l'attaccante recuperasse in tempo per la stracittadina, Pioli avrebbe assicurato un cambio in attacco e potrebbe schierare sulla destra Ante Rebic. Il croato affiancherebbe Kessié e Leao a sostegno di Giroud.

Qualora invece Ibrahimovic non dovesse farcela, il ballottaggio per una maglia da titolare coinvolgerebbe Giroud e Rebic. Uno dei due in campo, l'altro in panchina in caso di necessità.

Probabile la prima convocazione per Marko Lazetic, arrivato dalla Stella Rossa nel mercato di gennaio. Molto meno il suo esordio.