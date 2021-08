Il Milan vede un altro traguardo: ad un passo la chiusura per Bakayoko

Il Milan si prepara a riaccogliere Bakayoko. Il giocatore potrebbe arrivare a Milano già venerdì. I rossoneri piazzeranno poi un altro colpo.

Il Milan si sta ritagliando un ruolo da protagonista assoluto della sessione estiva di calciomercato. Dopo aver ufficializzato anche la chiusura dell’operazione Pellegri, il club rossonero è ora pronto al passo successivo: accogliere nuovamente Tiemoue Bakayoko.

La trattativa con il Chelsea va avanti da tempo e, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i tempi sono ormai maturi per la definitiva fumata bianca.

L’accordo con i Blues è stato trovato sulla base di un prestito con un diritto di riscatto che sarà fissato ad una cifra inferiore rispetto ai 20 milioni inizialmente richiesti dal club londinese. Nelle prossime ore, i dirigenti del Milan proveranno a limare qualcosina in più, ma di fatto l’operazione è vicina ad andare in porto.

Bakayoko, la cui volontà di tornare a Milano ha giocato un ruolo fondamentale nella vicenda, dovrebbe sbarcare a Milano già nella giornata di venerdì per completare l’iter delle visite mediche che precederà la firma sul contratto. Ma non è tutto.

Archiviata la pratica Bakayoko, il Milan proverà a chiudere un ultimo colpo. Nel mirino di sono il talento classe 2000 Yacine Adli e Jesus Corona.

Gli agenti del primo sono stati nella giornata di mercoledì a ‘Casa Milan’ per analizzare lo stato delle cose. Al momento c’è ancora distanza tra domanda e offerta con il Bordeaux, ma filtra tuttavia una certa fiducia.

Corona rappresenterebbe l’elemento già pronto e capace di garantire grande duttilità, ma il Porto chiede 13 milioni mentre il Milan, complice anche il contratto in scadenza tra un anno, non vorrebbe spingersi oltre i 10. La distanza non appare incolmabile.

Qualora queste due opzioni dovessero rivelarsi più complicate del previsto da raggiungere, una terza potrebbe essere rappresentata da Junior Messias del Crotone.