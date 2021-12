Milan, caccia al difensore: primi contatti per Diallo del PSG

Il Milan è pronto a tornare sul mercato per sostituire Simon Kjaer, vittima di un grave infortunio al ginocchio che lo terrà fuori fino al termine della stagione.

In tal senso, secondo quanto riporta 'Sky Sport', i rossoneri avrebbero puntato in direzione Parigi dove gioca Abdou Diallo. Classe 1996, centrale di ruolo ma in grado di disimpegnarsi anche come terzino sinistro, Diallo piace molto ma al momento la richiesta del PSG è ritenuta troppo elevata.

Nel caso in cui la società francese abbasserà le sue pretese economiche però il Milan sarebbe pronto ad affondare il colpo anche acquistato il giocatore fin da subito a titolo definitivo. Diallo infatti non sarebbe un semplici rimpiazzo ma un vero e proprio investimento in chiave futura.

Cresciuto nel Monaco, Diallo si è poi trasferito in Germania dove ha vestito le maglie di Mainz e Borussia Dortmund prima di tornare in Francia, al PSG, con cui in questa stagione ha già collezionato 13 presenze di cui due in Champions League.