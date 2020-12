Milan, buone notizie: si rivede Ibrahimovic in gruppo

Lo svedese è tornato ad allenarsi con i compagni a Milanello: solo una seduta di scarico. Ok anche Saelemaekers.

Riecco Zlatan. Per il rush finale del campionato di del 2020, il potrebbe contare anche su Ibrahimovic, infortunatosi a tre settimane fa.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', oggi lo svedese è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni. Non un allenamento normale, ma una seduta di scarico dopo il 2-2 col di ieri sera.

In altre parole: non è ancora detto che Ibra sia a piena disposizione del Milan per la sfida contro il di mercoledì sera alle 20.45. I tempi non saranno affrettati.

Ancora fuori anche Simon Kjaer, che ha lavorato a parte, mentre invece è rientrato in gruppo Saelemaekers, assente nel 2-2 contro il Parma, ma pronto a tornare in campo contro il Genoa.

Nelle sei partiite fin qui disputate senza Ibrahimovic, il Milan ha ottenuto quattro vittorie e due pareggi complessivi, segnando 12 reti.