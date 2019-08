Milan-Brescia, le pagelle: brilla Suso, André Silva delude

Le pagelle di Milan-Brescia: André Silva gioca titolare ma delude, bene Romagnoli e Suso. Nel Brescia Tonali e Donnarumma sono sotto tono.

ANDRE SILVA 5,5: Giampaolo stupisce tutti mandandolo in campo dall’inizio e il portoghese si vede che le prova tutte per lasciare il segno, senza riuscire però nel suo intento.

CALHANOGU 6,5: Male da regista a Udine, molto meglio da mezzala contro il . Nella sua prova, oltre al goal, molte letture importanti, anche senza palla.

SUSO 7: La fascia destra per lui è come la copertina per Linus: tornando a giocare sulle sue zolle ritrova fiducia e sicurezza e confeziona un assist al bacio.

ROMAGNOLI 7: Prestazione autoritaria del capitano rossonero, che guida la linea difensiva e si fa apprezzare anche per la straordinaria precisione nei passaggi (oltre il 96% a fine gara).

TONALI 5: Osservato speciale del match, paga forse l’emozione della prima a San Siro, per lui cresciuto con il poster di Gattuso in cameretta.

DONNARUMMA A. 5: Pomeriggio difficile per il capocannoniere della scorsa Serie B, chiuso nella morsa della coppia Musacchio-Romagnoli. Per lui un eloquente zero alla voce tiri effettuati.

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma 6; Calabria 6, Musacchio 6,5, Romagnoli 7, Rodriguez 6; Kessié 6, Bennacer 6,5, Calhanoglu 6,5 (64’ Paquetá 6,5); Suso 7, Castillejo 5,5 (80’ Borini sv); André Silva 5,5 (60’ Piatek 6). All. Giampaolo 6

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen 6,5; Sabelli 6,5, Cistana 6, Chancellor 6, Martella 6 (14’ Mateju 5,5); Bisoli 6, Tonali 5, Dessena 5,5; Spalek 5,5 (76’ Tremolada sv); Torregrossa 6 (46’ Ayé 5,5), A. Donnarumma 5. All. Corini 6