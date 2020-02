Milan, Bonaventura sempre più un rebus: spunta anche la Roma

Giacomo Bonaventura può lasciare il Milan a parametro zero a fine stagione: il giocatore avrebbe fatto sapere che gradirebbe la soluzione Roma.

Tra i numerosi nodi di mercato da risolvere in un periodo sicuramente movimentato c'è quello di Giacomo Bonaventura, che non sta vivendo un bel momento al : il centrocampista italiano è finito nel mirino del , ma nelle ultime ore è spuntata anche la pista .

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', lo stesso Bonaventura avrebbe fatto sapere attraverso alcuni compagni di Nazionale che la soluzione giallorossa è particolarmente gradita. Il rinnovo con i rossoneri sembra ancora lontano e allo stato attuale i presupposti per la permanenza sono ridotti ai minimi termini.

Il procuratore Mino Raiola ha sottolineato questo aspetto, facendo pensare all'imminente addio:

"Può darsi che nel Milan ci sia qualcuno che vuole il rinnovo e altri che non lo vogliono. Chissà, magari cercheremo altre strade".

Il Galatasaray ha già avuto in primo contatto con lo stesso agente: la sensazione è che se non arriveranno ulteriori sviluppi dal fronte rossonero Bonaventura sarà chiamato a valutare tutte le opzioni per il suo futuro.