Dubbi sulla permanenza di Bonaventura al Milan, Raiola: “Situazione in bilico”

Quello di Giacomo Bonaventura è un futuro ancora tutto da scrivere. Il contratto che lo lega al scadrà a giugno e, almeno per il momento, sembra complicato pensare ad un rinnovo.

Lo si evince dalla parole rilasciate da Mino Raiola giovedì sera al termine della sfida di Coppa che ha visto i meneghini impegnati contro la a San Siro.

L'articolo prosegue qui sotto

L’agente del giocatore, nel commentare il momento che sta vivendo il suo assistito, ha fatto trapelare qualche dubbio circa la sua permanenza in rossonero.

“La situazione è un po’ in bilico. C’è questa questione che non sta giocando e lui una cosa così non l’ha mai vissuta. E’ difficile per lui, sta passando un momento difficile, ma io non credo che si possa discutere la qualità di un giocatore come Bonaventura. Se discutiamo le sue qualità io strappo il cartellino, anzi mi iscrivo alla FIFA”.