Milan-Bologna, le pagelle: Suso torna al goal, Sansone nervoso

Suso e Borini guidano il Milan nel 2-1 contro il Bologna: Paqueta espulso. Nei rossoblù brillano Palacio e Pulgar: gara incolore per Sansone.

PAGELLE MILAN

DONNARUMMA 6,5: Tiene a galla il in avvio, chiudendo lo specchio a Orsolini, e nel finale, con una grande parata su Edera.

ABATE 6,5: Gattuso gli affida la fascia destra viste le condizioni non ottimali di Conti e Ignazio risponde presente con una prova di grande carattere e dedizione.

MUSACCHIO 6: Serata non semplice per l’argentino, alle prese con un osso duro come Palacio.

ZAPATA 6: Qualche errore in disimpegno, non sempre preciso in marcatura ma comunque efficace.

RODRIGUEZ 5,5: Si perde completamente Orsolini nel primo tempo, meglio nella ripresa.

KESSIE 5: Tra i più appannati mentalmente e fisicamente, perde un’infinità di palloni.

BIGLIA 6: La schiena lo tradisce dopo un inizio di gara tra alti e bassi (26’ MAURI 6: Si ritrova in campo all’improvviso e prova a metterci la solite dose di grinta e dinamismo)

PAQUETA 5,5: Quando si accende lui si accende anche il Milan, pesa l’espulsione nel finale.

SUSO 7: Mezzora quasi da assente ingiustificato poi una perla che ribalta completamente il giudizio sulla sua gara. Ritrova il goal dopo quasi quattro mesi (79' CASTILLEJO: SV).

PIATEK 5,5: Il polacco si muove molto, attacca la profondità, cerca sempre di farsi trovare nella posizione migliore ma non è lucidissimo nell’ultima giocata.

CALHANOGLU 5,5: Altra prova in chiaroscuro del turco, che fa vedere le cose migliori quando riesce ad accentrarsi. (60’ BORINI 7: Entra e segna il goal-partita con un tap in di capitale importanza)

PAGELLE BOLOGNA

SKORUPSKI 6: Un paio di interventi importanti nella sua serata, non ha grosse colpe sui due goal incassati.

CALABRESI 6: Prova ordinata, concede poco dal suo lato.

DANILO 6: Sempre concentrato, guida la linea difensiva con personalità.

LYANCO 6: Autore di un paio di interventi da applausi, non è però impeccabile sul goal di Suso.

DIJKS 5.5: Prende possesso della fascia sinistra, si propone con personalità in fase offensiva. Espulso dopo il triplice fischio.

POLI 6: Tanto lavoro sporco a centrocampo, non sempre lucido nelle scelte di gioco (86' SANTANDER SV ).

PULGAR 6,5: Non spreca un pallone, cercando sempre di dare equilibrio e geometrie al centrocampo rossoblu.

ORSOLINI 5,5: Ha sulla coscienza la grande occasione da goal sprecata ad inizio gara, di fatto l’unico guizzo della sua serata (80' EDERA: SV).

SVANBERG 6: Si impegna con buoni risultati in entrambe le fasi con grande dedizione nel ruolo di finto trequartista cucitogli addosso da Mihajlovic. (62’ DESTRO 6,5: Entra e timbra, con un goal da puro opportunista).

SANSONE 5: Quando prende palla dà sempre l’impressione di poter far male con le sue sterzate ma gioca troppo lontano dalla porta per poter essere decisivo. Perde completamente i nervi nel finale, beccandosi un rosso che rischia di compromettere il suo finale di stagione.

PALACIO 6,5: L’età è solo un numero per un giocatore come lui, che tiene costantemente in apprensione la retroguardia rossonera.