Bennacer operato al ginocchio: almeno 6 mesi per il recupero

Il centrocampista rossonero, finito ko durante il derby d'andata, è stato operato al ginocchio: non tornerà in campo prima di novembre.

Lunghissimo stop per Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, finito ko durante il derby d'andata di Champions League, non tornerà in campo prima di novembre.

A stilare i tempi di recupero, più lunghi di quelli inizialmente previsti, è lo stesso Milan tramite il comunicato ufficiale diramato dopo l'operazione a cui si è sottoposto il giocatore.

"Q uesta mattina, a Lione, Ismaël Bennacer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro. La riparazione della lesione condrale è stata eseguita con successo dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet alla presenza del Responsabile dell'Area Medica rossonera Stefano Mazzoni. I tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi".

Una pessima notizia per i rossoneri, che non potranno ovviamente contare su Bennacer nelle ultime gare di questa stagione ma neppure all'inizio della prossima. Il rientro in campo dell'algerino infatti è previsto non prima di novembre.

Bennacer era stato costretto a chiedere il cambio contro l'Inter accusando un problema al ginocchio. I successivi esami avevano poi evidenziato una "lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro".