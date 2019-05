Milan, Bakayoko chiede scusa per il ritardo prima dell'allenamento

Bakayoko si è scusato con compagni, società e staff per il ritardo all'allenamento che è costato il ritiro a tutta la squadra. Il Milan apprezza.

Dopo la tempesta arriva la quiete al dove oggi, secondo quanto riporta l'ANSA', Bakayoko avrebbe formulato le sue scuse ai compagni, allo staff tecnico e alla società.

Il centrocampista era arrivato in ritardo di un'ora all'allenamento di ieri scatenando la rabbia di Gattuso che a quel punto ha deciso di portare tutta la squadra in ritiro fino alla gara casalinga contro il , in programma lunedì prossimo.

Le scuse di Bakayoko, che sarebbe arrivato in ritardo perché rimasto senza benzina, sono state ovviamente apprezzato da tutti e adesso il Milan si aspetta una reazione dei giocatori in campo.

Le ultime settimane non sono state certo settimane facili per Bakayoko, che era finito nell'occhio del ciclone per l'esultanza con la maglia di Acerbi dopo la vittoria contro la in campionato e poi era stato bersagliato dai cori razzisti degli ultras biancocelesti in Coppa .

Ecco perché ad oggi il futuro di Bakayoko, il cui cartellino è ancora di proprietà del , resta incerto. Il Milan per riscattarlo dovrà versare 35 milioni di euro nelle casse dei Blues.