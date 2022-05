C’è già il Milan nel mirino dell’Atalanta, Gasperini: “Zapata può recuperare”

L’Atalanta torna al successo in campionato e, grazie ai tre punti ottenuti sul campo dello Spezia, si rimette pienamente in corsa per una qualificazione europea.

La compagine orobica si è imposta per 3-1 ed ha sfornato una prestazione estremamente convincente, nonostante l’assenza di uno dei suoi uomini di punta: Duvan Zapata.

E’ stato infatti Muriel a reggere sulle sue spalle il peso dell’attacco nerazzurro, ma quello che ha bloccato il compagno di squadra potrebbe essere un problema non troppo complicato da superare.

Gian Piero Gasperini, parlando infatti in conferenza stampa dopo il triplice fischio finale, ha spiegato che il bomber colombiano potrebbe tornare a disposizione per la prossima sfida di campionato contro il Milan.

“Quella di lasciare fuori Zapata è stata una scelta precauzionale. Non ha grandi problemi, ma avvertiva dolore nella stessa zona in cui si era infortunato. Penso che possa recuperare”.

Il tecnico dell’Atalanta ha fatto anche il punto sulle condizioni di Scalvini e Palomino.

“Scalvini ha riportato una forte contusione al quadricipite dopo la Salernitana e non è riuscito a recuperare per questa partita. Penso che possa tornare a disposizione in settimana. Palomino si è allenato pochissimo nei giorni scorsi, ma è recuperato”.

Quella contro il Milan potrebbe essere una partita decisiva per la stagione della due squadre.

“A noi servono punti. Affronteremo una squadra che ha fatto un campionato straordinario, sarà una di quelle partite fantastiche da giocare”.