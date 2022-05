Milan-Atalanta 2-0: Rafael Leao e Theo Hernandez, zampate Scudetto

Pomeriggio trionfale per il Milan, che trascinato dai 75mila di San Siro supera 2-0 l’Atalanta avvicinandosi ulteriormente al traguardo Scudetto: a firmare la vittoria dei rossoneri due dei protagonisti assoluti di questa stagione, Rafa Leao e Theo Hernandez, quest’ultimo autore di un goal fenomenale con un assolo irresistibile. Adesso tutto passa dall’Unipol Domus Arena, dove il Cagliari, fermando l’Inter, può regalare il tricolore ai rossoneri.

La posta in palio rende la partita di San Siro inevitabilmente bloccata: il Diavolo cerca di tenere il pallino del gioco ma al tempo stesso di non concedere ripartenze alla Dea, che si affida alla verve di Muriel davanti. Tanti errori di misura per i rossoneri, frutto della tensione per un pallone che scotta più del solito, non certo per i quasi 30 gradi del pomeriggio milanese. Come a Verona, Tonali e Krunic sono i vertici alti del triangolo di centrocampo, per cercare di infilare la linea nerazzurra con i movimenti senza palla delle mezzali, ma la squadra di Gasperini si chiude con ordine, saggiando i guanti di Maignan alla mezzora con un destro potente di Muriel da fuori area. Proteste rossonere in chiusura di tempo per un contatto tra Giroud e Palomino, giudicato regolare da Orsato.

Ai padroni di casa serve un lampo, una scintilla e a sbloccare la situazione al minuto 56 è l’uomo-copertina di questo Milan: pallone recuperato da Kalulu dopo un contatto con Pessina (causa delle veementi proteste di Gasperini), trasmesso da Tomori al neoentrato Messias, che con un lancio preciso serve Leao sulla corsa, il portoghese brucia sullo scatto Koopmeiners e infila la sfera tra le gambe di Musso, facendo esplodere i 75mila di San Siro.

Sulle ali dell’entusiasmo il Milan al 75’ trova anche il raddoppio, ed è un goal che comunque vada resterà nella storia del club rossonero come uno dei più belli realizzati a San Siro: protagonista assoluto Theo Hernandez, che con un coast-to-coast alla Weah spacca in due la difesa dell’Atalanta e firma il 2-0.

Un capolavoro che rende perfetto il pomeriggio dei tifosi rossoneri: alla matematica per lo Scudetto numero 19 manca ancora un punto, da conquistare a Reggio Emilia contro il Sassuolo nell’ultima giornata. Sempre che da Cagliari non arrivi un passo falso dell’Inter…

IL TABELLINO E LE PAGELLE

MILAN-ATALANTA 2-0

MARCATORI: 56’ Leao, 75’ Hernandez

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6,5; Calabria 6 (79’ Florenzi sv), Kalulu 7, Tomori 7, Hernandez 8; Tonali 6 (63’ Bennacer 6), Kessie 7; Saelemaekers 5,5 (54’ Messias 6,5), Krunic 6 (79’ Bakayoko sv), Leao 7,5; Giroud 5,5 (54’ Rebic 6). All. Pioli 7,5

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 5,5; De Roon 5,5, Palomino 5,5 (79’ Demiral sv), Djimsiti 5,5; Hateboer 5 (79’ Scalvini sv), Koopmeiners 5,5, Freuler 6, Zappacosta 6; Pessina 5 (70’ Boga 6); Pasalic 5,5 (55’ Malinovskyi 6), Muriel 6,5 (55’ Zapata 6). All. Gasperini 5

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Giroud, Koopmeiners, Kessié, Malinovskyi

Espulsi: -