Milan, '9 cercasi': Giroud a secco da oltre un mese, Ibrahimovic fermato dagli infortuni

Ovvio, la stagione non è ancora finita, ma uno degli obiettivi è appena sfumato per il Milan, fuori dalla Coppa Italia dopo il 3-0 dell'Inter che ha fatto suoi il ritorno della semifinale e l'ultimo atto dell'11 maggio, quando a Roma ci sarà la sfida ad una tra Juventus e Fiorentina.

Ai rossoneri non resta che il campionato, dove tutto è in bilico e proseguirà il duello a distanza con i cugini per la conquista dello Scudetto: una gioia che passa anche dai goal degli attaccanti, nell'ultimo periodo andati decisamente smarriti da Pioli.

Se contro il Genoa ci avevano pensato Leão e Messias a chiudere la pratica, al cospetto dell'Inter sono mancati proprio gli spunti degli uomini più rappresentativi: in particolare di Olivier Giroud, stavolta chiuso nella morsa da De Vrij, riscattatosi dopo la figuraccia fatta nel derby del 5 febbraio.

Da allora il francese ha trovato la gioia della rete soltanto in un'altra circostanza, il 6 marzo nello scontro diretto di Napoli: questo resta l'ultimo goal in stagione, prima che gli 'insospettabili' Kalulu e Bennacer decidessero le sfide con Empoli e Cagliari.

L'articolo prosegue qui sotto

I due 0-0 contro Bologna e Torino hanno acuito la difficoltà incontrata nel concretizzare quanto creato, problema che nemmeno Zlatan Ibrahimovic ha potuto risolvere: ai box per un problema al ginocchio, lo svedese non segna addirittura dal 9 gennaio e sulle sue condizioni fisiche restano tante zone d'ombra da sciogliere al più presto.

Ieri sera era presente a San Siro ma in tribuna, al fianco di Paolo Maldini, in borghese e senza quella tenuta da gioco che dal primo minuto non viene indossata addirittura dal 17 gennaio, prima dell'ennesimo fastidio al tendine d'Achille.

A completare l'opera vi è anche il nuovo stop di Ante Rebic, fermato da un dolore al ginocchio che non gli ha permesso di entrare in campo all'intervallo: un ulteriore incidente di percorso che rischia di minare la corsa Scudetto del Milan, disperatamente alla ricerca dei goal in attacco.