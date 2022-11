Mihajlovic pronto a tornare in corsa: è un serio candidato alla panchina dei Rangers

L'ex tecnico del Bologna sarebbe uno dei principali pretendenti alla panchina dei Rangers, dopo la separazione tra il club e Van Bronckhorst.

Sinisa Mihajlovic si prepara a tornare in corsa? L'ex allenatore del Bologna, infatti, potrebbe presto sedersi in panchina per dare il via ad una nuova avventura, dopo aver archiviato l'ultima in Serie A sulla panchina felsinea.

Dove? non in Italia, ovviamente, bensì in Scozia dove il suo nome è stato accostato con grande insistenza ai Rangers.

La formazione di Glasgow si trova attualmente senza una guida tecnica dopo la separazione da Giovanni van Bronckhorst e nella lista dei papabili successori, l'allenatore serbo è da considerare un candidato con credenziali molto importanti.

Per Mihajlovic, in caso di eventuale fumata bianca non si tratterebbev però della prima esperienza all'estero, dopo aver speso gran parte della carriera da allenatore nel nostro campionato guidando Bologna, Catania, Fiorentina, Torino, Sampdoria e Milan.

Nel suo curriculum troviamo infatti anche una breve esperienza alla guida della Serbia - da maggio 2012 a novembre 2013 - e la fugace apparizione allo Sporting, dove venne esonerato dopo appena nove giorni senza mai esordire.

Lo scorso 6 settembre è arrivata al capolinea il suo percorso da timoniere del Bologna. A distanza di quasi tre mesi potrebbe iniziarne un altro, con vista su Ibrox.

In questa stagione i Rangers occupano il provvisorio secondo posto in campionato a -4 dal Celtic, mentre la campagna europea in Champions League si è chiusa in maniera disastrosa, ossia all'ultimo posto e con zero punti all'attivo nel girone che comprendeva anche Napoli, Liverpool e Ajax.