Mihajlovic cambia rigorista: "Barrow ha sicuramente tirato l'ultimo"

Al tecnico rossoblù non è piaciuto l'errore del suo bomber: "Se sbaglia un rigore dopo averlo già fatto, si cambia". Orsolini il secondo, ma è k.o.

Da eroe capace di segnare il 2-2 finale in extratime con un grandissimo goal dalla distanza, ad accusato per il rigore sbagliato, parato da Provedel in -, che avrebbe potuto il successo alla sua squadra dopo uno svantaggio di 2-0. Una stranissima serata per Musa Barrow.

L'attaccante del Bologna ha infatti fallito dagli undici metri al minuto 98 la rete del 3-2, tra la gioia dello Spezia e la disperazione del Bologna. Una storica impresa sfiorata dagli ospiti, che avevano assaggiato la sconfitta e avvicinato però subito dopo mentalmente la vittoria.

Ai microfoni di Sky, dopo l'errore, Mihajlovic ha annunciato il prossimo cambio dal dischetto:

Altre squadre

"Barrow era rigorista, questo è sicuramente l'ultimo rigore che tira. Io di solito quando uno sbaglia rigore cerco sempre di farlo tirare subito un altro per non rimanere traumatizzato, ma se sbaglia anche quello poi dopo dobbiamo cercare un altro rigorista".

Il tecnico del Bologna ha poi bacchettato Barrow in conferenza:

“Musa ha fatto un gran goal, ma non sta facendo bene, è troppo moscio, perde troppi contrasti. So che il carattere non si cambia, ma deve migliorare mettendoci del suo".

Per Barrow, come evidenziato da Mihajlovic, si tratta del secondo rigore sbagliato in stagione: a fine novembre, in Coppa , l'ex aveva guarda caso fallito dagli undici metri proprio contro lo Spezia. Dopo due errori il Bologna avrà dunque un nuovo rigorista, che verrà svelato alle prossime gare: il secondo in lista è infatti in teoria Orsolini, attualmente però infortunato.