La migliore condizione è ancora lontana: Arthur in campo con il Liverpool U21

L’ex centrocampista della Juventus è ancora alla ricerca della condizione migliore dopo un’estate complicata. Solo 13’ i minuti in prima squadra.

Ancora zero minuti in campo in Premier League, mentre sono tredici quelli sin qui raggranellati in Champions League. L’avventura di Arthur al Liverpool, complice anche i rinvii delle ultime due gare che i Reds avrebbero dovuto giocare in campionato, è partita decisamente a rilento.

Il centrocampista brasiliano, che nell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato si è trasferito dalla Juventus alla corte di Jurgen Klopp con la formula del prestito con diritto di riscatto, non ha ancora avuto modo di far vedere in Inghilterra ciò di cui è capace e questo anche perché è fondamentalmente ancora a corto di condizione.

Fuori da mesi dai programmi bianconeri, ha vissuto una preparazione estiva complicata e quindi sta sfruttando queste settimane per rimettersi al passo con i nuovi compagni di squadra.

Al fine di mettere minuti nelle gambe, Arthur si è aggregato, nei giorni scorsi, alla formazione U21 del Liverpool. E’ stato infatti schierato titolare nella partita che ha visto i giovani dei Reds guidati da Berry Lewtas impegnati sul campo del Leicester.

Posizionato in un centrocampo a tre al fianco di Bajcetic (che recentemente è diventato il più giovane giocatore del Liverpool ad esordire in Champions League) e del capitano Jake Cain, è rimasto in campo per tutti e 90’ dando il suo contributo nella vittoria per 1-0.

Per lui, che in prima squadra ha giocato solo gli ultimi scampoli della sfida di Champions giocata a Napoli a risultato ampiamente compromesso, si tratta di un importante passo in avanti verso il ritorno alla migliore condizione.

A tal fine, Arthur, che ha chiesto di poter giocare con l’U21, si sta sottoponendo da settimane a doppie sessioni di allenamento e non essendo stato convocato in Nazionale, avrà a disposizione anche i prossimi giorni per accelerare i tempi.