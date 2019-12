Meteora in A, abbonato al Mondiale per Club: per Basanta sarà il 4°

L'ex difensore della Fiorentina, in A per una stagione, si appresta a disputare un altro Mondiale col Monterrey: solo Kroos ne ha giocati di più.

Si può scrivere il proprio nome nella storia anche con una sola stagione in Europa. E José Maria Basanta, l'ex difensore della , ne sa qualcosa. Lui che, con la maglia del Monterrey, si appresta a disputare il quarto Mondiale per Club della propria carriera.

Basanta, 35 anni, a inizio maggio ha alzato la CONCACAF Champions Cup dopo aver vinto la doppia finale-derby col Tigres. E ora anche lui è in con i Rayados, che sabato faranno il proprio esordio al Mondiale per Club sfidando l'Al Sadd di Xavi (Qatar) nel secondo turno.

Per Basanta, che a Firenze ha ballato una sola stagione (2014/15, 24 presenze in campionato), si tratterà come detto del quarto Mondiale per Club. Non è record, perché il difensore argentino è in buona compagnia accanto a vari elementi del , ma quasi: solo Toni Kroos ha disputato più edizioni di lui (5, ovvero una con il e le altre 4 proprio con le Merengues).

Lo stesso Basanta ne ha parlato al sito della FIFA, che lo ha intervistato a due giorni dall'esordio:

"Alcuni giocatori mi chiedono che cosa si provi, e la prima cosa che dico loro è che devono divertirsi, perché non è un torneo che si può giocare ogni anno. Ricordo loro che non è facile qualificarsi e che devono assaporarlo. L'esperienza che guadagni in tornei come questi è fantastica".

Quattro Mondiali per Club, dunque. Ma Basanta non crede di arrivare a quota 5. Gli anni sulla carta d'identità sono 35, come detto, e un'altra opportunità potrebbe non arrivare.