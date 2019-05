Messi superbo, Van Dijk: "Per fortuna che non gioco in Spagna"

Lionel Messi gli ha fatto vedere i sorci verdi, Virgil Van Dijk sibillino: "Fortunatamente non devo affrontarlo ogni stagione".

Al 'Camp Nou' non c'è stata quasi mai storia: Lionel Messi ha fatto valere la sua legge anche contro il malcapitato , sotterrato con una doppietta impreziosita da un calcio di punizione dai tratti alieni, assolutamente imparabile per Alisson.

La stella dell'argentino ha offuscato la vista di Virgil Van Dijk, in palese difficoltà contro il candidato numero uno per il Pallone d'Oro 2019: una delle serate più brutte della carriera dell'olandese che non è riuscito a limitare i danni in vista del ritorno in .

L'ex difensore del ha candidamente ammesso ai giornalisti presenti a di essere fortunato a non dover incontrare per forza ogni anno la 'Pulce', credendo però ancora in una super rimonta che significherebbe qualificazione alla finale di .

"Quando si incontra Messi e lui si esibisce nella sua forma migliore non si può fare nulla. Per fortuna non gioco in e non devo affrontarlo ogni stagione. Ha segnato due goal e me ne vado molto deluso: ha vinto la battaglia ma non la guerra".

Ai microfoni di DAZN, Van Dijk ha ricordato le opportunità create in Spagna, replicabili anche ad 'Anfield Road' per cercare di realizzare un'impresa ai limiti dell'impossibile.