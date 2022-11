Messi si ferma: infiammazione al tendine d'Achille, salta Lorient-PSG

Il campione argentino a riposo per precauzione, salterà la gara di Ligue 1. E tra due settimane iniziano i Mondiali.

Piccolo campanello d'allarme per l'Argentina. Lionel Messi deve fermarsi e non prenderà parte alla trasferta del PSG in casa del Lorient.

A consigliare un po' di riposo a Messi è una fastidiosa infiammazione al tendine d'Achille. Nulla di grave, insomma, tanto che Leo dovrebbe tornare regolarmente in gruppo la settimana prossima.

A quindici giorni dalla gara inaugurale dei Mondiali però in Argentina l'attenzione è ovviamente massima intorno all'uomo chiamato a guidare la Nazionale albiceleste in Qatar.

Messi ha regolarmente giocato in Champions League contro la Juventus e in questa stagione aveva fin qui saltato solo due gare, a metà ottobre, per un problema al polpaccio.

Ora lo stop precauzionale probabilmente anche in vista dei Mondiali, uno dei pochi obiettivi non ancora raggiunti da Messi nella sua carriera.