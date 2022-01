Messi non è ancora pronto: unico goal in Ligue 1 a novembre

Leo Messi salterà anche la gara contro il Brest. Continua la dura stagione dell'argentino, approdato al PSG in estate dopo la lunghissima era, vincente e storica, con il Barcellona. Qualche squillo in Champions League per la Pulce, ma soprattutto grande delusione per quanto riguarda la Ligue 1.

Messi non ha infatti mai segnato in trasferta in stagione tra campionato e coppe, mettendo insieme una sola rete in campionato, al Parco dei Principi, a novembre contro il Nantes. Da lì solamente qualche assist, prima di essere contagiato dal Covid a inizio 2022.

L'argentino non giocherà contro il Brest dopo aver già saltato per quarantena il match contro il Lione e la gara di Coupe de Frances contro il Vannes. Pochettino lo aspetta a braccia aperte, ma nonostante si si sia negativizzato non è ancora pronto per tornare in campo.

Pochettino ha confermato la sua assenza per il nuovo turno di Ligue 1:

L'articolo prosegue qui sotto

"Messi sta meglio ma è comunque supervisionato dallo staff medico. Sta migliorando poco a poco e speriamo che sia in rosa il prima possibile. Su di lui facciamo il punto ogni giorno e viene seguito, non possiamo fare un programma. Speriamo di averlo presto con noi".

Sono sei i goal in totale in stagione in sedici presenze ufficiali, di cui come detto cinque goal in Champions League. Tra problemi fisici, coronavirus e ritardo di preparazione post Copa America ed ingaggio da parte della società di Al-Khelaifi, l'ex Barcellona ha saltato dodici partite.

Messi ha usato i propri social per mandare un messaggio ai suoi fans:

"Ciao a tutti! Come sapete ho avuto il Covid e volevo ringraziarvi per tutti i messaggi che ho ricevuto e dirvi che mi ci è voluto più tempo di quanto pensassi per stare bene e guarire. Ora sono quasi guarito e non vedo l’ora di tornare in campo. Mi sono allenato in questi giorni per ottenere il 100%, quest’anno arriveranno sfide molto belle e spero che molto presto potremo rivederci. Grazie".

Vista la distanza dal secondo posto, il PSG può permettersi di non avere Messi a disposizione, anche se pian piano le pretendenti al titolo stanno recuperando terreno: negli ultimi cinque match di Ligue 1 un solo successo per la compagine di Pochettino, che affronterà il Real Madrid in Champions League solamente a febbraio. Il vero grande obiettivo della Pulce e di tutta la società transalpina.