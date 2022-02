‘Maledizione’ Real per Messi: non va a segno contro i Blancos da quasi quattro anni

Quella che sta vivendo Lionel Messi al PSG non è propriamente la miglior stagione della sua carriera. I suoi numeri in Francia sono ben lontani da quelli ai quali aveva abituato al Barcellona ma, se in campionato la sua media è assai bassa (appena due reti in quattordici gare), certamente meglio ha fatto in ambito europeo.

Nel corso della fase a gironi infatti, ha realizzato cinque goal in cinque partite, prima di incappare però nel più pesante degli errori nell’andata degli ottavi di finale contro il Real Madrid.

Il fuoriclasse argentino infatti, al 61’ ha avuto l’occasione di portare il PSG avanti, quando l’arbitro Orsato ha assegnato un fallo di rigore per un netto fallo di Carvajal ai danni di Mbappé.

Della battuta dal dischetto si è poi occupato proprio Messi, che però si è fatto ipnotizzare da Courtois. Il portiere belga infatti, ha intercettato la traiettoria del tiro e tuffandosi alla sua sinistra l’ha respinto senza grandi difficoltà.

Per Messi il Real Madrid sembra essersi trasformato in una sorta di maledizione. Il fuoriclasse del PSG non riesce infatti ad andare a segno contro il Blancos da ben quattro anni.

La sua ultima rete contro il Real Madrid risale infatti al 6 maggio 2018 quando, il occasione di un Clasico valido per il 36° turno di Liga, marcò al 52’ la rete del momentaneo 2-2. Quella gara, nella quale andò a segno anche Cristiano Ronaldo, si concluse poi sul 2-2.

Per fortuna di Messi del PSG, ci ha pensato Mbappé, con una magia a decidere la sfida contro il Real in pieno recupero.