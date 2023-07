Messi subito decisivo per l'Inter Miami: debutto con goal su punizione al 94'

L'argentino entra a partita in corso e in extremis regala la vittoria all'Inter Miami con una punizione spettacolare.

Ci ha messo poco, pochissimo a conquistare anche il calcio statunitense. Lionel Messi ha esordito ufficialmente con la maglia dell'Inter Miami, regalando subito gioia ai suoi nuovi tifosi.

Il club della Florida era impegnato nel match di Leagues Cup contro il Cruz Azul ed ha effettuato il suo ingresso in campo nella ripresa, al minuto 54 e con la sua squadra in vantaggio per 1-0.

Poco dopo il suo ingresso però, l'Inter Miami ha subito il goal del pareggio. L'incontro è proseguito a lungo sul risultato di parità, poi il colpo di genio.

Al minuto 94 Messi si è incaricato di battere un calcio di punizione a qualche metro dalla lunetta e ha disegnato una parabola imprendibile per il portiere avversario.

Un goal, il suo, che ha regalato la vittoria all'Inter Miami e che ha letteralmente fatto esplodere di gioia i suoi nuovi tifosi.

Anche a migliaia di chilometri dall'Europa, cuore pulsante del calcio a livello internazionale, Lionel Messi riesce comunque a far parlare di sé e del suo straordinario talento.