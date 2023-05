Messi in Arabia Saudita? A Van Basten non piace l'idea, la leggenda del Milan lo attacca

Lionel Messi è stato criticato da van Basten per il possibile trasferimento in Arabia Saudita, che lo renderebbe il giocatore più pagato del pianeta.

COSA È SUCCESSO?

Il vincitore della Coppa del Mondo 2022 avrebbe deciso di non prolungare il suo contratto con il Paris Saint-Germain e sembra destinato a lasciare la squadra di Ligue 1 come free agent in estate. L'AFP ha riferito che Messi ha accettato di trasferirsi in Medio Oriente, con un'enorme offerta di 400 milioni di sterline pronta per lui da parte dell'Al-Hilal, che gli permetterebbe di scalzare l'eterno rivale Cristiano Ronaldo dal ruolo di giocatore più pagato del pianeta. La leggenda olandese Van Basten non è impressionato dalla presunta decisione di Messi di voltare le spalle al calcio europeo e lo ha esortato a fare "cose che ti piacciono" piuttosto che inseguire i soldi.

LE PAROLE DI MVB

"Penso che sia una cosa da poveracci. Che tu debba ancora andare lì per un sacco di soldi... Hai guadagnato molto, vai a fare le cose che ti piacciono. Non riesco a immaginarlo. Sei il capo di te stesso, no? Puoi giocare a calcio dove vuoi, no?", ha detto durante una conversazione su Ziggo Sport.

COSA SUCCEDERÀ?

Messi è tornato ad allenarsi con il PSG, visto che il presunto stop di due settimane imposto all'argentino sembra essere stato revocato in seguito alle sue scuse pubbliche. Ora potrebbe tornare titolare contro l'Ajaccio sabato in Ligue 1.