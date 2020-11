Messi, ci risiamo? Malessere prima di Argentina-Paraguay

Leo Messi sembrava ad un passo dal vomito prima dell'inizio di Argentina-Paraguay: sofferente in volto, poi nessun problema durante la partita.

Ricordate i problemi di Lionel Messi? L'argentino nel corso degli anni, a dir la verità non succedeva da parecchio, ha accusato malesseri durante le partite, che lo portavano a vomitare, a sputare in sequenza ed in generale a stare male.

Succedeva spesso proprio durante le partite, a causa delo stress indotto dalla tensione del momento. Ieri, durante -, è capitato di nuovo. Già dall'inno, mentre Messi cercava di stare fermo e di nascondere il suo malessere, è apparson chiaro che c'era qualcosa che non andava.

Irrequieto, poco prima del calcio d'inizio ha cominciato a sputare a terra, inarcandosi proprio come a voler vomitare. In realtà sono sembrati solo dei conati. Poi per un po', durante la partita, Messi sembrava proprio essere sul punto di vomitare.

I medici prima della partita gli hanno dato una gomma da masticare, per allevviare questa sensazione. Secondo quello che negli anni si è potuto intuire, Messi soffre di rinosinusite cronica. Il "10" ha attraversato alcuni problemi alimentari durante il 2018, un anno in cui ha vissuto situazioni simili. È stato lo stesso calciatore a riconoscere che in quel momento non mangiava bene e che doveva lavorare per migliorare questo aspetto.

Tuttavia, contro il Pragauay ha comunque giocato bene, avrebbe anche segnato il goal vittoria, salvo vederselo poi annullare dal VAR. La partita è finita uno a uno.