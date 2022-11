Messi calpesta la maglia del Messico? Canelo Alvarez: "Spero di non incontrarlo"

Se l'Argentina è ancora in vita a Qatar 2022 gran parte del merito spetta a Lionel Messi, autore del goal che ha sbloccato il match col Messico: la 'Pulce', che ha eguagliato Maradona in quanto a marcature mondiali, è però finito nella bufera per un gesto effettuato nel post-partita.

In un video che ha fatto il giro del web, durante i festeggiamenti dell'Albiceleste nello spogliatoio, si vede l'attaccante del PSG seduto nel suo spazio: sotto gli scarpini è presente una maglia del Messico, quella scambiata al triplice fischio con Andres Guardado.

In Messico è dunque scoppiata la polemica per questo 'oltraggio' alla casacca del 'Tricolor', alimentata dai tweet al veleno di Canelo Alvarez, super campione di boxe e idolo delle folle messicane.

Proprio come io rispetto l'Argentina, tu devi rispettare il Messico! Non sto parlando del Paese (Argentina), sto parlando di Messi".

A prendere le difese di Messi è stato però il compagno di mille battaglie Sergio Agüero, con un tweet in risposta a Canelo Alvarez.

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB

Canelo, non cerchi scuse o problemi, sicuramente lei non sa di calcio e di cosa succede in uno spogliatoio.

Le magliette sono sempre per terra a partita finita per via del sudore e poi, se si guarda bene, fa il movimento per toglierla e la colpisce accidentalmente".