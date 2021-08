Messi-Barcellona, per ora niente rinnovo: alta tensione

Nelle ultime ore sono comparsi nuovi ostacoli per la trattativa: a rischio l'accordo per il prolungamento del contratto.

Il 5 agosto può passare alla storia come il giorno in cui tutto si è ribaltato, spazzando via le speranze dei tifosi blaugrana. E non solo. Lionel Messi sembrava sul punto di rinnovare con il Barcellona, invece le trattative per il prolungamento hanno subito uno stop che potrebbe anche essere definitivo.

Momenti di tensione con il futuro di Lionel Messi. Quando sembrava essere stato concordato un principio di accordo per il rinnovo tra l'argentino e il Barcellona e tutto sembrava indicare che entrambe le parti avrebbero siglato l'accordo nelle prossime ore, sono sorte delle discrepanze.

A questo punto il futuro di Messi, che sembrava irrimediabilmente tinto di blaugrana, è tornato in dubbio. Come riportato da Marca e Goal ha saputo confermare, in questo momento sia la società che l'entourage del giocatore continuano a scambiarsi impressioni e proposte per poter sbloccare una situazione che sta preoccupando i tifosi.

Per mesi, il consiglio di amministrazione del Barça, guidato da Joan Laporta, ha insistito sul fatto che il rinnovo di Messi fosse una questione che stava procedendo adeguatamente. Ora quell'accordo, che nelle ultime ore sembrava “fatto”, potrebbe saltare in aria.

Quando tutto faceva pensare che l'annuncio ufficiale della conferma di Messi fosse imminente, sono comparsi nuovi ostacoli nella trattativa che hanno messo a rischio l'accordo. Come ha appreso Goal, in questo momento entrambe le parti continuano a dialogare per trovare un modo per sbloccare questo disaccordo dell'ultimo minuto.

Si può pensare ad un addio di Messi al Barcellona (anche se ora come ora, di fatto, non fa parte dei blaugrana?). Sembra impossibile, ma risulta essere un'opzione ancora nell'aria: le vecchie contendenti, dal PSG al Manchester City, passando per Inter e Miami Inter, non sembrano però in grado di poter fare una mossa storica.