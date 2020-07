Messi all'Inter? Moratti ci spera: "A volte i sogni si avverano"

In mattinata la del gruppo Suning ha presentato la sfida tra e con l'immagine di Leo Messi proiettata sul Duomo di Milano: una trovata promozionale che ha fatto impazzire sul web i tifosi nerazzurri riguardo l'ipotetico acquisto della Pulce.

Sul tema si è espresso ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss' anche l'ex patron Massimo Moratti, che alimenta ulteriormente quello che sarebbe un sogno per il popolo interista:

L'ex presidente dell'Inter ha poi commentato la vittoria dello Scudetto da parte della , eterna rivale del passato e del presente, soffermandosi sul numero dei titoli totali bianconeri:

"Allo Stadium di hanno apposto 38 Scudetti? Si sono evidentemente distratti. Gli scudetti della Juventus sono 36, senza dubbio. Ma non lo dico per fare polemiche, tutt'altro. Andrea Agnelli mi manda gli auguri per il mio compleanno e alle volte mi scrive "38" Scudetti, altre "37". Ormai è una forma di ironia tra noi. Ma mostrare "38" Scudetti come qualcosa di cui essere orgogliosi proprio no... Io di quel periodo non sarei tanto orgoglioso".