Il nuovo Messi del PSG: poche reti ma tredici assist

Manca solo la matematica, che presumibilmente arriverà nelle prossime settimane, per l'ennesimo titolo del PSG. Distanza siderale da Marsiglia e Rennes e Pochettino, che si consolerà con il successo del campionato in seguito all'ennesima eliminazione dalla Champions League. Per Leo Messi, dopo l'era dei trionfi con il Barcellona, sarà un trofeo che arriverà non grazie ai suoi goal, ma bensì per i suoi assist.

Dopo venti gare in Ligue 1, infatti, Messi è obiettivamente un flop: appena tre reti per l'argentino con la maglia del PSG in campionato, a -17 dal capocannoniere Mbappé, suo compagno di squadra che guida la classifica marcatori con venti centri fin qui.

Non solo, perchè al PSG hanno segnato più reti Neymar, a dieci dopo la doppietta al Clermont, Danilo (5) e Icardi (4). Quando si parla di assist, però, la questione cambia radicalmente, nonostante Messi non sia primo in graduatoria, ma solamente secondo dietro allo stesso Mbappé, Re anche in questo caso.

Oltre alle venti reti in campionato, per Mbappé anche quattordici assist, uno in più per Messi. Contro il Clermont, in cui sia il collega francese sia Neymar hanno segnato una tripletta per il 6-1 finale, l'argentino ha invece fornito tre passaggi decisivi. Tra l'altro per la seconda volta nel 201/2022, dopo quelli di Saint-Etienne contro PSG. Un record, in ogni caso.

A livello europeo solamente Mbappé e Muller, con sedici, hanno fornito più assist di un Messi, spesso fermato da problemi fisici in stagione, nonchè dal Covid, ma che ha comunque ampiamente deluso rispetto a quanto ci si aspettava al momento della firma col PSG.

Per Messi il 2022/2023 sarà un anno essenziale, sia per provare a far brillare per la prima volta nella storia il PSG in Champions, sia relativamente ai Mondiali qatarioti lontani oramai appena sette mesi. A Parigi molto dipenderà dalla conferma in squadra di Mbappé, attualmente fine ultimo delle giocate del team Pochettino. A differenza dell'argentino, per il quale tra l'altro risuonano le sirene su un nuovo trasferimento in estate, magari per tornare al Barcellona.

Impossibile? Si vedrà. Intanto, nell'ultimo mese di campionato, la volontà di chiudere al meglio il torneo per trovare un posto tra i candidati di un Pallone d'Oro che stavolta non potrà conquistare.