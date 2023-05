Il messaggio di Giuntoli ai tifosi del Napoli: "Non vi preoccupate del futuro"

De Laurentiis chiede al direttore sportivo di restare, Giuntoli non si sbilancia: "Il futuro non è un problema finché c'è il presidente".

Negli ultimi giorni le voci sul suo futuro si sono intensificate. Cristiano Giuntoli, architetto del Napoli campione d'Italia, è il grande obiettivo della Juventus che vorrebbe affidare a lui la ricostruzione bianconera.

La palla, adesso, passa ovviamente a Giuntoli che dovrà decidere se proseguire il suo lavoro a Napoli oppure provare una nuova avventura in quel di Torino.

In tal senso, forse, un segnale è arrivato durante la festa Scudetto andata in scena allo stadio 'Maradona' al termine di Napoli-Fiorentina quando Aurelio De Laurentiis ha pubblicamente chiesto a Giuntoli di restare sotto il Vesuvio per aprire un ciclo vincente.

"C'è da lavorare la prossima estate, abbiano aperto un ciclo. Dobbiamo vincere".

Giuntoli, dal canto suo, ha però preferito non sbilanciarsi troppo e soprattutto non fare promesse.

"Non vi preoccupate del futuro, sono qui da 8 anni, sento sempre di chi viene e chi va via, ma con il presidente De Laurentiis sarà sempre un grande Napoli".

Per capire se con Giuntoli o meno bisognerà aspettare ancora qualche settimana.