Mertens accoglie Starace: "Grazie per darmi il sorriso in questi brutti tempi"

Su Instagram, Dries Mertens ha accolto il ritorno del magazziniere Tommaso Starace. Non nascondendo le difficoltà delle ultime settimane.

L'1-1 di che significa tre quarti di qualificazione agli ottavi di ha riportato il sereno in casa , ma le ultime settimane non sono state per nulla semplici. E Dries Mertens, la cui incertezza contrattuale non è un mistero per nessuno, non fa nulla per nasconderlo.

L'attaccante del Napoli, a segno ad Anfield mercoledì sera, ha accolto a Castelvolturno Tommaso Starace, magazziniere del Napoli, tornato al lavoro dopo essere stato costretto a fermarsi a causa di un incidente. E sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia che, più e meglio di mille parole, racconta l'atmosfera vissuta dalla rosa dopo il famoso pari col .

"Grazie per darmi il sorriso in questi brutti tempi".

Una frase tutt'altro che enigmatica e legata, ovviamente, alle note vicende delle ultime due settimane e mezza: il ritiro imposto da De Laurentiis, l'ammutinamento dei giocatori, le multe. E, nel mezzo, la contestazione dei tifosi per la prima volta dopo una luna di miele durata anni e anni.

Nel caso di Mertens, poi, regna anche l'incertezza sul futuro del belga, in scadenza di contratto al termine della stagione. Le sirene dell' e della chiamano. E la sensazione che per 'Ciro' possa essere l'ultima stagione a Napoli si fa ogni giorno che passa più forte.