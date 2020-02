Meret ancora in panchina nel Napoli: Europei a rischio

In Brescia-Napoli, Gattuso dovrebbe nuovamente preferire Ospina a Meret: per il giovane portiere diminuiscono le chances di convocazione agli Europei.

Sono passati diciotto giorni dall'ultima apparizione di Alex Meret con la maglia del : da quel momento la titolarità della porta azzurra è passata nei guantoni di David Ospina, ora al primo posto nelle gerarchie di Gennaro Gattuso.

Il colombiano è l'ideale per il tecnico calabrese che predilige una ripartenza dal basso: piedi migliori rispetto al giovane collega, relegato in panchina come un normale sostituto dopo aver strabiliato con parate e grandi interventi nella passata stagione.

Una situazione inaspettata e allo stesso tempo di difficile risoluzione per Meret, che di certo non si immaginava di finire in questo vortice: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', queste continue esclusioni potrebbero avere un effetto negativo in ottica Nazionale.

Altre squadre

A giugno inizieranno infatti gli Europei itineranti e Meret rischia seriamente di non prendervi parte: difficilmente il ct Roberto Mancini convocherà un giocatore che non vede il campo con regolarità, tanto che a questo punto salgono le quotazioni di Perin, Cragno, Sirigu e Gollini per affiancare Gianluigi Donnarumma.

L'impressione è che anche in occasione della trasferta di che si giocherà stasera, la porta del Napoli sarà difesa da Ospina per la quarta volta consecutiva tra campionato e Coppa : con buona pace di Meret che dovrà lottare in maniera ardua per riconquistarsi il posto perduto.