Openda al Lipsia per 38 milioni: in passato era stato cercato dal Milan

Il belga si trasferisce in Bundesliga dopo una grande stagione al Lens: era stato cercato dal Milan, ma fin da subito il Lipsia ha fatto sul serio.

Ora è tutto fatto: Lois Openda è un nuovo giocatore del Lipsia.

Il belga classe 2000 si trasferisce in Bundesliga dopo un'ottima stagione in Ligue 1 con la maglia del Lens con 21 goal in 42 presenze tra campionato e coppa.

Goal che hanno consentito al Lens di giocare fino all'ultimo per contendere al PSG il titolo e che gli hanno consentito di qualificarsi per la prima volta alla Champions League.

Ora Openda, che in passato era uno degli obiettivi di mercato del Milan ha scelto di firmare per una delle squadre che più puntano sui giovani talenti: quel Lipsia che ha perso Szoboszlai e che ora vorrà affiancare Openda a Werner, in un tandem d'attacco che può stupire.

Per accaparrarselo, il Lipsia ha messo sul piatto ben 38 milioni di euro più bonus, con un contratto che lo legherà al club biancorosso fino al 2028. Si tratta dell'acquisto più costoso della storia del club.