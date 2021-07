Hauge in uscita, il Milan punta su Rafael Leao

Con la possibile cessione di Hauge, il club rossonero potrebbe puntare su Rafael Leao, sempre più sulla via della permanenza.

Tra acquisti, cessioni e permanenze: il Milan riflette sul mercato, provando a consegnare a Stefano Pioli una rosa quanto più completa sia dal punto di vista degli elementi per reparto che delle caratteristiche.

Con la probabile cessione di Jens Petter Hauge, che non è stato convocato per l'amichevole contro il Nizza e che potrebbe andare in Germania o in Inghilterra, il club rossonero riflette sul futuro di Rafael Leao, sempre più vicino alla riconferma.

L'attaccante portoghese classe 1999, schierato dal primo minuto nel test contro i francesi, ha collezionato 73 presenze e 13 reti dal suo arrivo, nel 2019: nella passata stagione, 40 partite e 7 goal, confermandosi uno degli elementi più positivi per gran parte del campionato.

Con ogni probabilità avrà un'altra stagione per dimostrare il suo valore alla corte di Stefano Pioli, che in lui vede un giocatore dinamico e che può ricoprire più ruoli, facendo i conti sì con la concorrenza, ma anche con la giovane età, che in questi casi può voler dire tanto in ottica motivazioni.