L'Atalanta ha chiuso per Adopo: è fatta per l'arrivo del centrocampista del Torino

Il club bergamasco ha raggiunto l'accordo con il centrocampista che lascerà il Torino a zero: il classe 2000 avrebbe già sostenuto le visite mediche.

Colpo a sorpresa dell'Atalanta che è ormai ad un passo dall'ufficializzare il primo innesto in vista della stagione 2023/24.

I nerazzurri, secondo quanto riferito da 'Sky', hanno definito l'ingaggio di Michel Adopo, centrocampista di proprietà del Torino, il cui contratto con i granata scadrà tra poco meno di un mese.

Il centrocampista francese, classe 2000, avrebbe già sostenuto le visite mediche, completate in seguito al raggiungimento dell'accordo con la Dea.

In questa stagione Adopo ha collezionato 11 presenze complessive, di cui 9 in Serie A, togliendosi la grande soddisfazione di segnare il goal decisivo a San Siro nella notte che ha sancito l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia.

Approdato nel settore giovanile del Toro nel 2017 - proveniente dal Torcy - dal gennaio del 2021 sino allo scorso giugno ha giocato in Serie C con la Viterbese. E ora ad attenderlo c'è una nuova avventura che aspetta solo il via libera ufficiale. Un nuovo capitolo a tinte nerazzurre.