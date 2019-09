Menez può tornare in Francia: incontro con il Paris FC

Il futuro di Jeremy Menez può essere nella sua Francia: incontro con i dirigenti del Paris FC, club di Ligue 2.

Potrebbe proseguire in la carriera di Jeremy Menez, tornato nel Paese transalpino alla fine di agosto dopo essersi svincolato dai messicani del Club America, con cui ha rescisso consensualmente il contratto.

Secondo quanto riportato da 'Le Parisien', è andato in scena un summit tra lo stesso attaccante e il grosso della dirigenza del Paris FC, società militante nella Ligue 2 che è paragonabile alla nostra Serie B.

Per Menez sarebbe una sorta di ritorno alle origini nella regione parigina dove è cresciuto; inoltre ritroverebbe Jean-Luc Ruty, ex direttore del centro di formazione del Sochaux che nel 2000 gli diede la possibilità di entrare a far parte delle giovanili.

Sembra perdere quota l'ipotesi di un ritorno in dove è stato proposto alla Sampdoria del presidente Massimo Ferrero, per nulla convinto della bontà dell'operazione per un 32enne lontano dal calcio che conta da diverso tempo.