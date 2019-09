Calciomercato Sampdoria, proposto lo svincolato Menez: Ferrero non è convinto

L'ex attaccante di Roma e Milan, Jeremy Menez, è attualmente in cerca di squadra: il francese è stato proposto alla Sampdoria.

Il calciomercato è terminato da pochi giorni ma il pessimo avvio di campionato della potrebbe spingere la dirigenza blucerchiata a riflettere su qualche 'ritocco'. Tra gli svincolati è stato proposto Jeremy Menez, vecchia conoscenza della nostra .

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex attaccante di e è attualmente senza squadra ed è stato proposto al club di Massimo Ferrero, che ha però reagito in maniera fredda alla soluzione 'low cost'.

Il presidente non è particolarmente convinto di ingaggiare il giocatore classe '87, reduce dalle ultime avventure in e in , rispettivamente con le maglie di Antalyaspor e America. Nei prossimi giorni la Sampdoria potrebbe valutare nuovamente l'occasione dando vita a ulteriori sviluppi.