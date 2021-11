Mendy sempre più nei guai: altre due accuse di stupro per l'esterno francese

Non c'è pace per Benjamin Mendy, sospeso dal Manchester City lo scorso 26 agosto per il presunto coinvolgimento in cinque reati di natura sessuale: ora la situazione dell'esterno transalpino si è addirittura complicata.

Secondo quanto informa il Crown Prosecution Service, l'ex Monaco ha ricevuto due ulteriori accuse di stupro: sale così a 7 il numero di capi d'imputazione, di cui nello specifico 6 relativi allo stupro e uno alla violenza sessuale. Mendy dovrà comparire alla Stockport Magistrates' Court nella giornata di mercoledì.

Le accuse mosse contro di lui riguardano episodi che si presume siano accaduti tra ottobre 2020 e agosto 2021; inoltre gli è stata negata la libertà su pagamento della cauzione per la seconda volta dall'inizio di ottobre e, per questo, rimane in custodia delle forze dell'ordine.

Oltre a Mendy è finito in manette nell'ambito dell'indagine in corso anche un uomo di 40 anni, su cui pendono altre due accuse di stupro e una di violenza sessuale.