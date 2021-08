Manchester City, Mendy sospeso: è indagato dalla polizia

Il difensore del Manchester City è al centro di un'indagine da parte della polizia: il club inglese intanto lo ha sospeso.

Pausa forzata per Benjamin Mendy: il Campione del Mondo con la Francia nel 2018 in Russia starà lontano dai campi per un periodo ancora indefinito. Il Manchester City, infatti, nel pomeriggio ha comunicato la sospensione del giocatore.

Mendy, attualmente, è stato indagato dalla polizia, al centro di un caso assai delicato che lo riguarderebbe.

"Il Manchester City può confermare che dopo essere stato accusato dalla polizia oggi, Benjamin Mendy è stato sospeso in attesa dell'indagine. La questione è soggetta a un procedimento legale e il Club non è quindi in grado di fare ulteriori commenti fino al completamento dello stesso processo".

Le accuse rivolte dalla polizia riguarderebbero un reato di natura sessuale, con protagonista lo stesso Mendy, come riporta la nota ufficiale da parte della polizia: