Medel difende Messi: "Sarebbe bastato un giallo..."

Dopo il duello in Cile-Argentina, Medel manda un chiaro messaggio al direttore di gara: "Con un giallo tutta la faccenda si sarebbe chiusa lì".

Un episodio e nulla più, neanche troppo grave per uno dei due protagonisti. Se Leo Messi ha disertato la premiazione per il terzo posto dell' in protesta al rosso subito, Gary Medel dà ragione all'avversario riguardo l'entità esagerata della punizione inflitta dal direttore di gara.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Il capitano del ed ex centrocampista dell' , ha attaccato il direttore di gara paraguayano Mario Diaz de Viva per la gestione della situazione, che ha portato al rosso sia per lo stesso Medel, sia per Messi, scatenando un putiferio sui social.

Medel non è stato tenero nemmeno con i padroni di casa del , attaccati in precedenza anche da Messi:

"Penso che l'Argentina sia stata molto penalizzata contro il Brasile. È stato un match ingiusto, tra i brasiliani ci sarebbero dovuti essere degli espulsi".

La parte più interessante delle dichiarazioni di Medel sono però proprio quelle riguardo la mini-faida con Messi:.

"Sono cose che succedono nel calcio.L’arbitro ha gestito la situazione malissimo. Sarebbe bastato un cartellino giallo per entrambi e tutta la faccenda si sarebbe chiusa lì".

Come Messi, Medel non ha digerito l'espulsione. E alla pari del centrocampista attualmente al anche Arturo Vidal sta con Messi, suo compagno al :