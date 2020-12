Premio individuale per McKennie: è il miglior calciatore americano del 2020

Weston McKennie non si dimenticherà facilmente del suo 2020 dal punto di vista calcistico: è passato dalla lotta alla salvezza con lo 04 a giocarsi lo scudetto con Cristiano Ronaldo.

La sua escalation gli è valsa anche un importante riconoscimento individuale: il miglior giocatore del 2020. Il classe 1998 ha ricevuto l'annuncio prima dell'allenamento attraverso un video Carlos Bocanegra, leggenda del Soccer USA.

Il texano ha espresso la sua gioia ai canali ufficiali del club bianconero.

“Mi ci sono voluti tre anni, ma va bene. Non so cosa dire, onestamente. Ricordo quando ero in Under 17 che non venivo nemmeno considerato per i Mondiali Under 17 o per le qualificazioni. Per arrivare a questo punto, ne ho fatta tantissima di strada davvero”.