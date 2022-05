Mbappè al Real Madrid, c'è l'accordo: chiusura vicina

Il tanto chiacchierato e atteso matrimonio tra Kylian Mbappè e il Real Madrid, è ad un passo dall'essere sugellato. Accordo trovato e - come raccolto da GOAL - annuncio addirittura già calendarizzato.

Sì, perchè l'attaccante saluterà il PSG a parametro zero in virtù della scadenza naturale del contratto, per poi sposare la casa Blanca e raggiungere il connazionale Benzema nella Liga: l'obiettivo, è ufficializzare la firma di Mbappè dopo la finale di Champions del 28 maggio in programma - guarda caso - a Parigi.

L'intesa tra il golden boy del calcio mondiale e il Real è stato raggiunto: mancano gli ultimi dettagli da limare, ma Mbappè a Madrid è praticamente una cosa certa. Una trattativa che va avanti da gennaio e che ora, con la chiusura della stagione, potrà trasformarsi in realtà.

Il ragazzo potrebbe annunciare l'addio al PSG dopo l'ultimo match di Ligue 1 contro il Metz, per poi firmare con gli spagnoli e - come detto - essere ufficializzato dopo Real-Liverpool. La presentazione, infine, sarebbe stata prevista per il 13 giugno. La clessidra 'scotta': Mbappè è pronto per i Blancos.