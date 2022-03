Mazzarri protesta per l'episodio Maignan-Lovato: "Gli ha dato un cazzotto in testa"

Vince il Milan, perde il Cagliari. E Walter Mazzarri alla fine non ci sta. Non tanto per il risultato in sé, l'1-0 per i rossoneri deciso dal sinistro volante dal limite dell'area di Ismael Bennacer, quanto per un episodio da moviola accaduto nel secondo tempo della sfida dell'Unipol Domus.

L'episodio in questione è un colpo rifilato da Mike Maignan a Matteo Lovato nell'area del Milan. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il Cagliari, il portiere francese ha colpito la testa dell'ex difensore dell'Atalanta, che è rimasto a terra. L'arbitro Di Bello non ha fischiato il rigore a favore dei rossoblù. E così Mazzarri, quando gli è stato chiesto del parapiglia scaturito in campo dopo il 90', ha virato immediatamente argomento.

"La rissa finale? Non so nulla, sono entrato negli spogliatoi - le sue parole a DAZN - C'era un rigore con noi, con quel cazzotto dato in testa dal portiere a Lovato: ero parecchio arrabbiato e sono andato dentro. Il ragazzo mi ha fatto vedere l'immagine a fine gara. Lovato è stato soccorso, ve lo scordate? Secondo me in questi casi è rigore, poi se non si dà va bene così".

"Luca Marelli dice che è un normale scontro di gioco? Vorrei vedere se era al contrario, se Marelli avrebbe detto le stesse cose. Gli ha dato un cazzotto in testa. Probabilmente i regolamenti li hanno modificati. Il regolamento dice che quando uno non prende la palla e prende un avversario in area, se c'è il colpo è rigore. A noi non lo danno, a un altro lo danno. C'è la discrezionalità. (Gli fanno vedere il replay) Guardate: prende il pallone o la testa? E Lovato che ha preso? Il pallone. Sembrava un pugile che ha preso un cazzotto. Se mi dicono che non l'hanno visto ci sto".

Sulla partita:

"Abbiamo giocato una partita bellissima contro la prima in classifica, anche coraggiosa, anche se abbiamo creato poche occasioni. Al Milan sono tutti campioni. Ai ragazzi ho detto: se giochiamo sempre come oggi, di sicuro ci togliamo da lì anche prima della fine del campionato. Forse a La Spezia i ragazzi hanno sentito troppo la responsabilità della partita. Se siamo sempre quelli di oggi, credo non ci saranno problemi. Gli episodi condizionano le partite e se ci fosse stato questo rigore...".

DAZN

A proposito del rigore non dato: entra in studio Luca Marelli, che paragona l'episodio Maignan-Lovato a uno accaduto nel finale di Monza-Crotone, altro frangente in cui il VAR non è intervenuto. Ma Mazzarri non si lascia convincere:

"Se prende la testa nettamente e non la palla, per me è rigore".