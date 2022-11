Maxi recuperi ai Mondiali: da gennaio arriveranno anche in Serie A

Un supplementare aggiunto per partita: ai Mondiali è la normalità, presto potrà diventarlo anche in Italia.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i maxi recuperi dei Mondiali presto arriveranno anche in Serie A. A Qatar 2022 si sta vivendo una nuova realtà calcistica, con una sorta di supplementare aggiunto per ogni partita che si sta giocando.

La direzione verso cui vuole spingere l’Ifab è ovviamente quella del tempo effettivo, di cui da tempo si paventa l’introduzione ma che per ora è rimasta soltanto un’idea.

In Qatar gli arbitri hanno ricevuto indicazioni chiare sui recuperi da concedere. Per ogni minuto perso, un minuto aggiunto, d’orologio.

“Abbiamo raccomandato ai nostri arbitri di essere molto precisi nel calcolare il tempo da aggiungere alla fine di ogni tempo per compensare il tempo perso a causa di uno specifico tipo di incidente. Quello che vogliamo evitare è che una partita duri 42, 43, 44, 45 minuti di gioco attivo. Questo è inaccettabile. Immaginiamo che in un tempo ci siano 2 o 3 gol segnati, quindi è facile perdere 3, 4, 5 minuti solo per i festeggiamenti. E questo tempo va compensato alla fine”, aveva spiegato Pierluigi Collina, presidente del comitato FIFA che gestisce gli arbitri.

È stata una novità del Mondiale, ma presto diventerà anche una linea guida per tutti i campionati. Serie A compresa. Dunque recuperi maxi, fino anche a 10. Come capita quasi ogni volta in Qatar di questi tempi. L’inizio di una nuova era.